Mondial des Clubs : Cole Palmer punit le PSG d’un joli but !

Chelsea a frappé fort en ouvrant le score dès la 22e minute dans cette finale de la Coupe du monde des clubs face au PSG. Sur une mauvaise déviation de la tête de Nuno Mendes, Malo Gusto a récupéré le ballon et lancé un contre éclair. Lancé sur le côté droit, le Français a pénétré dans la surface parisienne et tenté sa chance une première fois, sa frappe étant repoussée par un défenseur.

La suite après cette publicité

Avec un peu de réussite, Gusto a pu récupérer le ballon et le glisser dans l’axe vers Cole Palmer. Placé au cœur de la surface, l’attaquant anglais a ajusté son tir du pied gauche pour tromper la défense parisienne et ouvrir le score pour les Blues. Un but qui récompensait l’entame convaincante des Londoniens.

Pour vous régaler de cette première finale de Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match Chelsea - PSG sur DAZN.