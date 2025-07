Chelsea - PSG: les compositions officielles

Jour de finale ! Chelsea affronte le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du monde des clubs, ce dimanche à 21h au Met Life (New York). Les Blues s’organisent en 3-4-3 avec Sanchez aux cages. La défense est composée de Cucurella, Chalobah et Colwill. Gusto, Fernandez, Caicedo et James occupent le milieu de terrain. Palmer et Neto accompagnent Joao Pedro en attaque.

Le PSG s’articulent en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Mendes occupent la défense parisienne. Ruiz, Vitinha et Joao Neves sont au milieu de terrain. Dembélé sera épaulé par Kvaratskhelia et Doué en attaque.

Les compositions

Chelsea: Sanchez - Chalobah, Colwill, Cucurella - Gusto, Fernandez, Caicedo, James - Palmer, Joao Pedro, Neto

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

