Premier League

MU : Garnacho refuse le Bayern et force son départ vers Chelsea

Garnacho refuse le Bayern et force son départ vers Chelsea @Maxppp

Alejandro Garnacho ne veut plus attendre. L’ailier argentin de 21 ans a décliné l’offre du Bayern Munich pour privilégier un transfert définitif vers Chelsea, rapporte Sky Sports. Refusant l’idée d’un prêt, le joueur pousse désormais Manchester United à négocier directement avec les Blues afin de sceller son départ.

Depuis plusieurs jours, Garnacho met une forte pression sur son club formateur, allant jusqu’à menacer de rester sur le banc toute la saison s’il n’est pas transféré. Une fermeté qui commence à peser sur la direction mancunienne, contrainte de revoir ses exigences financières à la baisse pour faciliter un accord avec Chelsea.

Premier League
Chelsea
Alejandro Garnacho

