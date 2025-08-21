Chelsea : Nicolas Jackson ciblé par un nouveau club de Premier League

Malgré le prix faramineux réclamé par Chelsea, Aston Villa semble déterminé à tenter sa chance pour Nicolas Jackson. Sous contrat jusqu’en juin 2033 avec les Blues, l’attaquant sénégalais de 24 ans est suivi de près par les Villans, qui auraient déjà entamé des discussions avec les Blues selon The Telegraph. Face à la difficulté de s’aligner sur la somme demandée par Chelsea, un prêt avec option d’achat pourrait apparaître comme la seule solution réaliste pour permettre à Unai Emery de renforcer son attaque avant la fin du mercato, et à Chelsea de ne pas avoir un effectif surchargé, déjà composé de Liam Delap et de João Pedro au poste de numéro 9.

Cependant, Aston Villa n’est pas seul, outre Newcastle ou encore Manchester United qui étaient intéressés avant de signer Sesko, c’est le Bayern Munich qui souhaite aussi s’attacher ses services. Les Allemands ont également pris des renseignements sur Jackson, mais un transfert en Bavière semble aujourd’hui compliqué. Aston Villa, pour sa part, apparaît prêt à jouer le coup, convaincu que le joueur pourrait s’imposer rapidement en Premier League. Ouvert à un départ, le Sénégalais reste l’une des options les plus séduisantes pour les Villans, qui pourraient bien rafler la mise malgré le tarif prohibitif fixé par Chelsea, soit 85 M€. Affaire à suivre.