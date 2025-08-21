Toulouse : Jaydee Canvot refuse une grosse offre d’Arabie saoudite

Ces dernières semaines, l’Arabie saoudite a décidé de cibler plusieurs joueurs de Ligue 1. Et après le recrutement de plusieurs joueurs expérimentés, certains clubs ont décidé de cibler des jeunes talents de Ligue 1. C’est notamment le cas de NEOM qui a attiré dans ses rangs Nathan Zézé et Saïmon Bouabré.

Mais ce n’est pas le seul club qui vise les grands talents de notre Ligue 1. Selon nos informations, un club saoudien dont le nom n’a pas filtré, a fait une belle offre au jeune talent de Toulouse Jaydee Canvot. Une offre refusée par le défenseur central de 19 ans qui souhaite privilégier un projet sportif intéressant. Aston Villa est toujours en course pour l’arracher au TFC et les derniers jours du mercato devraient être animés de son côté.