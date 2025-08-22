Iran : Serge Aurier dément les rumeurs sur un confinement

Ce vendredi matin, la presse iranienne révélait une folle situation autour de Serge Aurier. Moins d’un mois après sa signature au Persepolis FC, Serge Aurier doit déjà se mettre en retrait après avoir contracté l’hépatite B. «En vertu d’une ordonnance temporaire émise par le comité de discipline de la Fédération de football, M. Serge Aurier est interdit de toute activité footballistique, y compris d’assister aux entraînements du club, jusqu’à nouvel ordre», est-il écrit sur le site de la fédération iranienne de football.

La presse iranienne annonçait même que le joueur était confiné. De quoi faire réagir le principal intéressé sur son compte Snapchat. «Bon, je suis à l’entraînement comme ça. Écoutez pas ce qu’il se raconte sur internet. RAS tout va bien. Je vais m’entraîner comme ça avec le groupe. RAS ici», a confié le latéral droit ivoirien avec une vidéo de lui dans le vestiaire avec des coéquipiers.