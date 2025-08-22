Tottenham : la réponse de Thomas Frank sur Eberechi Eze

Courtisé par Tottenham, Eberechi Eze a finalement choisi de rejoindre Arsenal, l’éternel rival des Spurs. Les Gunners vont d’ailleurs débourser pas moins de 78 M€ pour s’offrir le joueur de Crystal Palace. De son côté, l’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank a dû répondre à une question à ce sujet. Et sa réponse a été claire.

« Je ne parle pas de joueurs spécifiques, sauf s’ils font partie de notre fantastique club. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais souvent, elles ne reposent sur rien. Cela fait partie du métier. Pour être très clair, je ne veux pas de joueurs qui ne veulent pas venir au club. S’ils ne veulent pas venir dans notre club, porter ce fantastique écusson, nous ne voulons pas d’eux ici. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, le club travaille très dur pour voir si nous pouvons renforcer l’équipe avec des joueurs capables de l’améliorer. C’est ce que nous continuerons à faire jusqu’à la fin du mercato », a-t-il confié en conférence de presse.