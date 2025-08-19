Julian Draxler n’a pas digéré son départ du PSG

Julian Draxler évolue aujourd’hui au Qatar, à Al-Ahli SC. Cependant, le milieu allemand de 31 ans n’a pas oublié ses années passées au Paris Saint-Germain. Arrivé durant l’hiver 2017 et parti en 2022, Draxler a avoué qu’il a eu beaucoup de mal à accepter le choix du club de la capitale de se séparer de lui.

La suite après cette publicité

«Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler. Le club a ouvert son loft et je ne me suis même pas entraîné avec le reste de l’équipe première. Le PSG était plus qu’un employeur pour moi. Je suis tombé amoureux du club, de la ville. Être mis de côté m’a fait mal. Mais je sais aussi que c’est notre métier. La direction fait les meilleurs choix pour l’équipe et je ne faisais plus partie des plans. Il faut l’accepter même si ça a été très dur. Je ne me sentais pas forcément moins bon que d’autres joueurs de l’équipe qui, eux, étaient dans les plans. Après, c’est aussi un peu l’ego qui parle. J’ai accepté cette décision. Je ne vais jamais mal parler du PSG, mais cette histoire de loft a été dure», a-t-il confié au Parisien.