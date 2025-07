PSG : ça bouge pour Gabriel Moscardo !

Le Paris Saint-Germain connaît un début de mercato plutôt calme. Et c’est tout à fait logique. D’abord, puisque le club de la capitale est surtout concentré sur le Mondial des Clubs, avec cette finale contre Chelsea plus tard dans la journée. Mais aussi parce que l’équipe de Luis Enrique est tellement forte et équilibrée qu’il n’y a pas besoin de trop recruter. Un défenseur central est attendu, avec Ilya Zabarnyi qui semble être la priorité et [avec qui un accord existe déjà comme révélé par nos soins], mais le reste de l’été sera calme.

La suite après cette publicité

Il y aura des départs, à l’image de Marco Asensio, qui n’est pas dans les plans du club. Le cas Gabriel Moscardo risque aussi d’animer l’été parisien, lui qui est revenu d’un prêt à Reims pendant lequel il n’a pratiquement pas joué, avec 6 petites apparitions en Ligue 1, toutes en sortie de banc. Il est évident que le joueur de 19 ans n’a pas sa place à Paris cette saison, et il faut donc lui trouver un point de chute.

De jolis points de chute

Comme l’indique Estadio Deportivo, il a déjà de belles pistes. Effectivement, le Betis s’est positionné pour le récupérer, tout comme l’autre club de la ville, le Séville FC. Dans le cas des premiers cités, il s’agirait d’un transfert définitif, alors que les seconds voudraient plutôt récupérer Moscardo dans le cadre d’un prêt.

La suite après cette publicité

Présent au Mondial des Clubs avec le groupe de Luis Enrique, Moscardo n’a pas disputé la moindre minute. Il s’est d’ailleurs récemment entraîné en marge de l’équipe, avec un préparateur physique. Recruté pour 20 millions d’euros il y a un an et demi, le joueur formé aux Corinthians devrait donc quitter Paris cet été et a de fortes chances de rejoindre le sud de l’Espagne.

Suivez le match Chelsea - PSG sur DAZN.