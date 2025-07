Lamine Yamal attaqué en justice pour s’être moqué de personnes atteintes de nanisme

C’est un scandale dont Lamine Yamal se serait bien passé. Alors qu’il vient de fêter ses 18 ans ce dimanche, l’ailier droit du FC Barcelone a procédé à une fête impressionnante pour marquer le coup. Néanmoins, l’attaquant espagnol a vu la fête être marquée par un sacré scandale. En effet, il aurait embauché des personnes atteintes de nanisme pour procéder à des spectacles et des activités de divertissement, ce qui est contraire à la loi.

L’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a annoncé lancer une action en justice envers Lamine Yamal suite à cela. «Aujourd’hui, il a été révélé que, lors des célébrations de l’anniversaire du jeune footballeur Lamine Yamal, figure emblématique du football espagnol, plusieurs personnes atteintes de nanisme ont été recrutées pour participer à des activités de divertissement, sans autre but que de servir d’attraction et de spectacle. Pour l’Association, ce type de pratique est inacceptable, car il perpétue les stéréotypes, alimente la discrimination et porte atteinte à l’image et aux droits des personnes atteintes de nanisme et de l’ensemble de la communauté des personnes handicapées. Les spectacles ou activités récréatives dans lesquels des personnes handicapées ou d’autres circonstances sont utilisées pour provoquer la moquerie, le ridicule ou la dérision du public d’une manière contraire au respect de la dignité humaine sont interdits. Lorsqu’une personne influente recourt à ce type de pratique, les dommages sont encore plus importants, car cela renvoie le message que la discrimination est acceptable ou insignifiante, surtout chez les jeunes. Il est de la responsabilité de chacun d’éradiquer définitivement l’objectification de la différence et d’éduquer aux valeurs de respect et d’égalité» a annoncé Carolina Puente, présidente de l’ADEE dans un long communiqué.