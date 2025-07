La réaction forte du PSG aux déboires de Kylian Mbappé à Madrid

La première saison de Kylian Mbappé à Madrid a été une réussite sur le plan statistique, avec une quarantaine de buts inscrits par le Bondynois toutes compétitions confondues. En revanche, les Merengues n’ont remporté aucun titre majeur, et KM9 n’a pas forcément toujours été au niveau dans les gros matchs. Tout comme son entente, sur le terrain du moins, avec Vinicius Jr est assez précaire. L’élimination du Real Madrid face au PSG a encore mis en avant des problèmes flagrants sur la capacité des deux hommes à jouer ensemble, d’autant plus que les deux ne semblent pas toujours concernés par le repli défensif. Ces derniers jours, le Français comme le Brésilien ont été très critiqués outre-Pyrénées.

Certaines informations concernant un agacement du clan Mbappé en raison de choix faits par Xabi Alonso - publiées par le média Le Journal du Real - ont aussi fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces dernières heures, alors qu’une division entre pro-Mbappé et pro-Vinicius semble bel et bien se créer chez certains madridistas. Ce qui est sûr, c’est qu’au Paris Saint-Germain, on regarde tout ça avec amusement.

Le PSG s’est libéré d’un poids

Si les vidéos de Luis Enrique demandant à Mbappé de se donner en défense ressortent très régulièrement sur les réseaux, la direction du PSG suit tout ce qui se passe à Madrid. Et selon la Cadena SER, beaucoup à Paris estiment que ce qui se passe à Madrid était totalement prévisible. « Des sources en interne au PSG considèrent qu’ils se sont enlevés un problème en se séparant de Mbappé, et qu’ils ont refilé ce problème au Real Madrid. Maintenant on voit que le Real Madrid a un problème et le PSG ne l’a plus », a-t-on notamment entendu du côté de la radio espagnole.

Le PSG estime donc s’être débarrassé d’un sacré poids en se séparant du Bondynois, et constate que les problèmes qui ont pu exister à Paris avec le principal concerné ces dernières années, qu’ils soient sportifs ou extra-sportifs, se répètent maintenant à Madrid. Et pour l’instant, tout tourne à l’avantage de l’écurie de Luis Enrique. Coincidence ou lien de cause à effet ? Chacun aura son avis…

