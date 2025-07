Luis Diaz très critiqué pour son absence aux funérailles de Diogo Jota

Les funérailles de Diogo Jota et de son frère André Silva, décédés tragiquement dans un accident de la route jeudi en Espagne, ont ému le monde du football. La plupart des coéquipiers de Jota à Liverpool et en sélection portugaise se sont déplacés jusqu’à Gondomar, au Portugal, pour prêter un dernier hommage aux deux frères. Néanmoins, une absence a été particulièrement remarquée, celle de l’attaquant colombien Luis Díaz. Une absence d’autant plus critiquée que des joueurs comme Rúben Neves et João Cancelo, qui avaient disputé un quart de finale de Mondial des Clubs aux États-Unis la veille, se sont bien rendus au Portugal à temps après un voyage de dix heures en avion.

Selon la radio COPE, Luis Díaz, qui se trouvait dans son pays au moment des funérailles, aurait invoqué des engagements commerciaux pour justifier son absence. L’international colombien participait à la promotion d’un tournoi de football d’influenceurs. Le média souligne aussi que l’ancien de Porto a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit danser et rire entouré de célèbres streamers colombiens, avant de supprimer ces images face aux critiques massives. Plusieurs internautes rappellent également le beau geste que le buteur portugais avait eu lors de l’enlèvement du père de Luis Díaz. À l’époque, Jota avait marqué un but et exhibé le maillot numéro 7 du Colombien devant tout le stade.