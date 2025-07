Les joueurs de Liverpool et du Portugal réunis pour les funérailles de Diogo Jota

Le monde du football uni dans la peine. Les funérailles de Diogo Jota et de son frère André Silva, décédés dans un accident de la route jeudi en Espagne, se tiennent ce samedi au Portugal, à l’église Matriz de Gondomar. Plusieurs coéquipiers de l’attaquant de Liverpool et autres personnalités du football portugais ont fait le déplacement. Virgil van Dijk et Andrew Robertson ont notamment amené des hommages floraux sur lesquels apparaissent les numéros 20 et 30, respectivement les numéros de maillots de Diogo Jota à Liverpool et André Silva à Penafiel (deuxième division portugaise).

D’anciens coéquipiers de Jota comme Fabinho ou Thiago Alcantara sont également présents, ainsi que de très nombreux internationaux portugais ayant partagé les vestiaires de la Seleção avec lui, à l’image de João Moutinho, Joao Félix et Bernardo Silva. Alors qu’ils étaient vendredi soir aux États-Unis pour le quart de finale du Mondial de Clubs contre Fluminense (victoire brésilienne 2-1), les joueurs d’Al-Hilal João Cancelo et Rúben Neves ont aussi fait le voyage. Ce dernier a aidé à porter le cercueil de Diogo Jota jusqu’à l’église. Malgré la présence des médias aux funérailles, la messe à l’intérieur de l’église n’est pas diffusée au public.