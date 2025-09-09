Le président de l’UNFP dénonce l’hypocrisie des présidents de clubs

Après les déclarations de Jules Koundé et Kylian Mbappé sur l’accumulation des matchs, c’est au tour de David Terrier de monter au créneau. Invité de l’After Foot sur RMC, le président de l’UNFP et de la FIFPRO Europe a dénoncé les cadences infernales imposées aux internationaux. Le Français rappelle que les dirigeants de clubs et de fédérations auraient pu limiter cette surcharge en s’opposant, par leur vote, à la multiplication des compétitions.

« Certains se plaignent des cadences, mais il y a une évidence : quand j’entends des présidents de clubs et de fédérations se plaindre alors qu’ils ont un pouvoir de vote avec la FIFA… Eux ont tout validé, ils ont voté la Coupe du monde des clubs. Le développement des compétitions par la FIFA, tout le monde l’a voté ! C’est un peu l’école des fans : tout le monde applaudit la FIFA et donne un 10. Mais à la fin, on ne peut pas venir se plaindre que les joueurs jouent trop. Car les présidents de clubs et de fédérations ont les moyens de s’opposer », a-t-il expliqué avant d’alerter. « Les sélections vont être impactées. Les clubs vont les retenir en leur disant qu’il y a un match important à jouer en Ligue des champions. Et on peut les comprendre ! » À noter que, techniquement, à moins d’un accord entre la sélection nationale, le joueur et son club, un international refusant de se présenter au rassemblement de sa sélection peut être sanctionné par la commission de discipline de la FIFA.