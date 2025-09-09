Deux recrues estivales de l’OM (F) quittent déjà le club

Ce fut un été mouvementé pour la section masculine, mais aussi pour la section féminine de l’OM. Quelques jours après la bagarre survenue lors d’un match amical en Espagne, les recrues Maria Thorisdottir et Opal Curless ont déjà quitté le club, laissant le secteur défensif à reconstruire à quelques semaines du début de la saison. Les deux joueuses avaient été recrutées pour renforcer la défense d’une équipe qui fait son retour en D1, cinq ans après sa relégation. L’incident survenu le 20 août à Gérone, lors d’une rencontre face au Club Esportiu Europa, serait à l’origine de ces départs précipités. La rencontre avait été interrompue en raison d’altercations physiques entre joueuses, provoquées par un hors-jeu non sifflé sur un but marseillais. En première période, l’entraîneur Frédéric Gonçalves et un membre de son staff avaient déjà été exclus pour avoir vivement contesté des décisions arbitrales, le coach refusant même de quitter le terrain.

Choquée par les événements, la défenseure norvégienne Maria Thorisdottir a résilié son contrat d’un commun accord avec le club et a déjà rebondi en signant à Brann, en Norvège. De son côté, l’Américaine Opal Curless s’apprête également à quitter l’OM sans avoir disputé le moindre match. Fragilisée mentalement à son arrivée, elle ne s’est jamais acclimatée à l’environnement marseillais. L’épisode en Espagne aurait accentué son mal-être et précipité son départ, qui devrait être officialisé par une résiliation de contrat. La Provence précise que son profil, bien que souhaité par le coach, ne faisait pas l’unanimité en interne. Mis à pied à titre conservatoire, Frédéric Gonçalves devrait lui aussi être licencié prochainement, selon le même média.