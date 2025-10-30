Un ancien du Real Madrid s’en prend à Lamine Yamal

Raúl Albiol, actuel défenseur de Pise et ancien international espagnol, est revenu sur l’altercation lors du dernier Clásico entre le Real Madrid et le Barça. Dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, il a commenté les propos de Lamine Yamal : « il s’est un peu laissé emporter… L’information a fait le tour du monde. C’est choquant, car il faut respecter un club comme le Real Madrid et toute son histoire ». Pour Albiol, le jeune joueur de 18 ans doit apprendre à gérer ses paroles : « Il est très jeune, il a encore beaucoup à apprendre… Il faut le laisser tranquille, et il est clair que ce qu’il a dit n’était pas correct, mais je pense qu’il s’en est rendu compte lui aussi ».

L’ancien Madrilène a aussi évoqué le cas Vinicius Júnior, frustré après son remplacement, et insisté sur l’importance de normaliser les rotations de joueurs : « il faut normaliser le fait que les meilleurs joueurs peuvent être remplacés ». Il a rappelé que, malgré les tensions, l’unité en sélection reste primordiale : « la tension et l’émotion sont normales dans les derbies, mais à la fin du match, je pense qu’il faut essayer de rester calme et d’apprécier le spectacle ». Sur le plan sportif, Albiol estime que Barça et Real devront élever leur niveau pour briller en Ligue des Champions : « ils s’en sortiront en Liga, mais ils devront élever leur niveau de jeu en Europe ».