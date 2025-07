Newcastle va lâcher 60 M€ pour Elanga

Devenu un des meilleurs spécialistes du poste en Premier League, Anthony Elanga a contribué à l’excellente saison de Nottingham Forest cette saison (7e du championnat). Il a aussi attiré l’intérêt de plusieurs clubs, mais c’est Newcastle qui a vite dégainé. Après une première offre refusée, les Magpies ont visiblement su s’entendre avec leurs homologues.

Comme rapporté par The Athletic, Newcastle a trouvé un accord pour un montant de 60 M€, plus divers bonus, pour le transfert de l’international suédois, âgé de 23 ans. Ce dernier devrait signer un contrat de 5 ans et son arrivée est prévue avant la fin de la semaine à Newcastle.