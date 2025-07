L’UEFA maintient les sanctions contre Mbappé, Rüdiger et Ceballos

Cette semaine, le Real Madrid va affronter le PSG en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Un match forcément particulier pour Kylian Mbappé, qui a vu son ancien club soulever la Ligue des Champions le 31 mai dernier. KM9, lui, s’est arrêté en 1/4 de finale de l’épreuve face à Arsenal, après avoir éliminé l’Atlético de Madrid. Un derby qui a laissé des traces puisque les Colchoneros ont pointé plusieurs joueurs du Real Madrid et leurs supporters pour leurs comportements. C’était notamment le cas de Kylian Mbappé, d’Antonio Rüdiger et de Dani Ceballos. Tous ont été sanctionnés. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu avaient décidé de faire appel.

Mais l’UEFA a rejeté leur demande et les sanctions infligées en mars dernier ont donc été maintenues. Ainsi, Rüdiger a écopé d’une amende de 40 000 euros. Mbappé, lui, va devoir régler la somme de 30 000 euros pour un geste jugé provocateur. Les deux joueurs ont «tous deux été suspendus d’un match des compétitions de l’UEFA, avec sursis d’un an et uniquement en cas de récidive». Ceballos, lui, va devoir lâcher 20 000 euros. De son côté, Vinicius Jr, qui avait chauffé les supporters adverses en montrant son écusson et en indiquant le nombre de Ligues des Champions remportées par son club, n’a pas été puni. Enfin, le Real Madrid va également devoir passer à la caisse pour payer une amende due au comportement d’un fan, qui a fait un salut nazi, lors du match contre Arsenal à Londres. Les Merengues vont devoir payer 15 000 euros d’amende et ne pourront pas vendre de billets à leurs supporters lors du prochain match de C1 à l’extérieur.