Euro (F) : une Italie vaillante surprend la Norvège et file en demies

Ce mercredi soir, la Norvège et l’Italie s’affrontaient lors du premier quart de finale de l’Euro féminin. Invaincues en phase de groupes avec trois victoires en autant de matchs, les coéquipières d’Ada Hegerberg voulaient confirmer leur statut de favorites face à une sélection italienne mise en difficulté lors des poules, avec un nul face aux Portugaises (1-1) et un revers contre l’Espagne (1-3). C’était sans compter sur une Italie bien combative, qui aura mis à mal son adversaire en première mi-temps avant de le faire craquer dans le second acte (2-1), dans une fin spectaculaire.

Bien entrées dans leur match, avec un bloc haut et des intentions de jeu balle au pied, les Italiennes ont failli ouvrir le score à plusieurs reprises, mais le piqué de Caruso (9e) et le coup de tête de Severini (20e) ont fui le cadre. Quelques instants plus tard, la gardienne norvégienne a repoussé une tentative dangereuse de la milieu italienne (22e). Dans une opposition totale de styles, les Norvégiennes ont privilégié le jeu long, mais Hegerberg s’est montrée maladroite malgré le but grand ouvert (37e). La capitaine Girelli a finalement récompensé les Italiennes de leurs efforts à la 50e minute de jeu, en prolongeant dans le but adverse un centre-tir de Cantore (1-0). Les joueuses ont bien cru faire le break par Cantore après un gros cafouillage dans la surface norvégienne, mais un hors-jeu a été signalé (54e). Les Norvégiennes ont aussi manqué leur première grosse occasion de revenir au score, avec un penalty envoyé hors cadre par Hegerberg (60e). La Lyonnaise a fini par rattraper son erreur en égalisant du pied droit, après avoir gagné la profondeur (1-1, 66e). Récompensées par leur attitude incroyable, les Italiennes ont inscrit le but de la victoire au bout du temps réglementaire, synonyme de doublé pour Girelli (2-1, 90e) et de qualification pour les demi-finales. Cela faisait depuis 1997 que les Italiennes n’avaient pas atteint ce stade de l’Euro. La sélection dirigée par Andrea Soncin affrontera le vainqueur du match Suède - Angleterre au prochain tour.