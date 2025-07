Nice : le prometteur Iliesse Salhi rejoint Majorque

Après Ayoub Amraoui, transféré à Al-Ahli Sports (Qatar) dans l’après-midi, c’est un autre latéral gauche formé à Nice qui change d’air. Comme révélé par nos soins, le prometteur Iliesse Salhi a passé sa visite médicale ce mercredi et s’est engagé librement pour trois saisons avec Majorque après la fin de son contrat au GYM. Âgé de 17 ans et passé par l’INF Clairefontaine, Salhi faisait partie des éléments les plus prometteurs de la génération 2007 niçoise, qu’il avait intégrée en 2022 en provenance de Bobigny.

International marocain en U16, il avait par la suite connu 8 sélections en équipe de France U17 (1 but), puis 12 en U18 (1 but). Son profil de latéral moderne n’avait pas échappé à Franck Haise, qui l’avait lancé en professionnel la saison dernière lors d’un match de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers. Salhi arrivait en fin de contrat cet été, et était courtisé par plusieurs clubs allemands et espagnols.