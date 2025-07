OM : Roberto De Zerbi revient sur les rumeurs de démission

Dans les colonnes de L’Équipe, Roberto De Zerbi est revenu avec franchise sur l’un des épisodes marquants de sa première saison à Marseille : sa déclaration après la claque reçue contre Auxerre au Vélodrome. Ce jour-là, certains y ont vu les prémices d’un départ, voire un aveu d’impuissance. Mais l’Italien remet les choses dans leur contexte. Pour lui, ce n’était ni une fuite ni un renoncement, mais un acte réfléchi, presque instinctif, pour protéger son groupe et détourner la pression. Une manière de prendre toute la lumière dans la tempête, comme il l’avait déjà fait dans des circonstances bien plus graves, lorsqu’il dirigeait le Shakhtar Donetsk au moment de l’invasion de l’Ukraine.

La suite après cette publicité

«Ce n’était pas pour dire : "Je m’en vais." Au contraire. C’était une prise de responsabilités, pour envoyer un signal à tout le monde, surtout aux joueurs. Pour dire : si nous ne réussissons pas à nous exprimer au Vélodrome, cela veut dire que moi je n’arrive pas à vous faire réussir. Et puis, il était normal, à ce moment-là, de mettre le focus sur moi et l’enlever de l’équipe. 0-3 à la maison, cette première période contre Auxerre, si on parle de ce match, ils vont tous tomber sur les joueurs. Donc j’ai déplacé le feu vers moi. Mais ce n’était pas pour quitter le navire. Je n’ai jamais fait cela. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, quand nous étions tous dans le sous-sol de l’hôtel, le président n’était pas là, le directeur général n’était pas là, le directeur sportif n’était pas là, ils étaient tous partis. Les seuls qui étaient là, c’était l’entraîneur et son staff»