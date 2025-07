Le Paris FC veut s’offrir Luca Zidane

«On veut faire notre carrière. Et le départ du Real, c’est aussi rompre un peu avec l’histoire de notre papa là-bas. Je pense qu’on nous voit un peu différemment à l’extérieur», avait avoué Luca Zidane en février dernier lors d’un entretien croisé avec son frère Théo pour L’Equipe. Le gardien en avait profité pour évoquer sa situation tout en ne fermant pas la porte à une expérience en Ligue 1, lui dont le nom a été cité à Montpellier et à Lens. «On veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C’est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs. Moi, la Ligue 1 m’intéresse, même si mon objectif est de remonter avec Grenade (…) J’arrive à un moment charnière de ma carrière. Je n’ai pas loin de 150 matches en L2, des expériences en Liga avec le Rayo et le Real. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau choix en juin».

La suite après cette publicité

Nous sommes en juillet et le natif de Marseille est toujours lié à Grenade jusqu’en 2027. Mais sa situation en club n’est pas évidente. L’été dernier, le deuxième fils de Zizou a quitté Eibar pour rejoindre Grenade en deuxième division avec l’objectif de monter en Liga. Mais en septembre, il a rapidement été touché au genou après seulement deux matches en tant que titulaire. Ce qui l’a éloigné des terrains durant 31 jours. Il a manqué 4 rencontres toutes compétitions confondues. Une fois de retour, il a été envoyé sur le banc à neuf reprises en championnat. Il n’est apparu qu’une seule fois. C’était le 30 octobre face au CD Cortes en Coupe du Roi. Durant plusieurs mois, le Français a dû ronger son frein et patienter avant de retrouver une place dans le onze de départ entre décembre 2024 et mars 2025 (13 rencontres toutes compétitions confondues).

Luca Zidane vers le PFC ?

Mais ensuite, il n’a pas joué durant 11 matches à la suite d’une nouvelle blessure, avant de participer aux 2 ultimes rencontres de la saison. Au final, il a donc joué 18 matches toutes compétitions confondues avec Grenade en 2024-25 (1647 minutes jouées). Le temps pour lui de réaliser 6 clean-sheets et d’encaisser 24 buts. Il faut dire qu’il a dû composer avec la concurrence incarnée par Diego Mariño. Le portier de 35 ans a profité de la blessure du Français pour saisir sa chance et réaliser de bonnes performances, lui qui a été dans les cages à 24 reprises la saison passée. Mais il a finalement quitté Grenade libre cet été afin de rejoindre Albacete. Ce qui aurait dû laisser le champ libre au fils de Zinedine Zidane pour reprendre le poste de numéro 1 incontesté. Mais Estadio Deportivo explique que ce n’est pas aussi simple que cela. En effet, le club espagnol a de gros doutes sur lui.

La suite après cette publicité

Outre ses blessures, il estime que Luca Zidane manque de régularité. ED évoque notamment «sa performance manquée lors du dernier match de la saison contre le Racing Santander, qui a condamné l’équipe de Grenade à ne pas être promue.» Dans le viseur de sa direction, le gardien né en 98 doit aussi faire avec la concurrence puisqu’il a des concurrents jeunes et talentueux. Grenade lui a mis dans les pattes Ander Astralaga, portier prometteur âgé de 21 ans et prêté par le FC Barcelone. Outre l’Ukrainien Bohdan qui évolue avec la réserve, le club espagnol est aussi en train de boucler la signature du jeune Diego Piñeiro, libre depuis son départ du Real Madrid Castilla. ED assure qu’il vient pour être un titulaire et qu’il compte bien prendre la place qui semblait pour le moment promise à Luca Zidane. En effet, le Français pourrait finalement changer d’air. Selon L’Equipe, le Paris FC est sur le coup. Le quotidien sportif explique que l’écurie promue en L1 cherche une doublure à Obed Nkambadio. Zidane, qui a une clause libératoire fixée à 2 M€, vivrait sa première expérience en club en France.