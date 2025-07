Le football français à l’unisson contre le projet de loi du Sénat

La Ligue de Football Professionnel (LFP) fait front commun avec l’ensemble du secteur professionnel (clubs, joueurs, entraîneurs…) pour contester certains aspects clés d’un projet de loi récemment adopté par le Sénat, qui prévoit de transformer la LFP en société de clubs rattachée étroitement à la Fédération Française de Football (FFF). Si la LFP ne rejette pas l’idée d’une réforme vers une « Premier League à la française », elle s’oppose vivement à la méthode imposée par le texte, notamment à l’article 11 bis, qui permettrait à la FFF d’imposer sa vision sans réel dialogue. Dans un rapport de 58 pages adressé aux députés, à la ministre des Sports et à Philippe Diallo, président de la FFF, les représentants du football professionnel défendent une réforme construite de manière concertée, en s’appuyant sur les travaux d’un groupe dirigé par Marc Keller.

La suite après cette publicité

Le projet de loi soulève plusieurs sujets de discorde, dont le rattachement direct à la FFF de la DNCG (organe de contrôle financier) et de la commission de discipline. La LFP estime que ces instances doivent rester sous l’autorité de la future Ligue SAS pour garantir une gestion efficace et indépendante du football professionnel. Elle conteste aussi une disposition qui prévoit la dissolution automatique de la LFP si aucun accord n’est trouvé sous trois mois après promulgation. En dénonçant une procédure biaisée et des pouvoirs disproportionnés accordés à la FFF, le football pro se mobilise fermement pour peser sur le vote à venir des députés et appelle Philippe Diallo à soutenir publiquement cette position sous peine d’apparaître isolé.