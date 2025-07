L’OL annonce avoir le 7e budget de L1

Après s’être exprimé hier sur OLTV, la chaîne de télévision officielle des Gones, Matthieu Louis-Jean a été interrogé par nos confrères du Progrès. L’occasion d’en dire plus sur le mercato mais également sur la gestion du club rhodanien, qui a vécu des moments compliqués ces derniers mois. Selon le directeur technique de l’OL, cela a d’ailleurs eu un impact sur le budget des pensionnaires du Groupama Stadium, qui avaient l’un des plus gros budgets de l’élite.

«L’OL est un grand club qui reste très attractif sur le marché. J’ai des discussions tous les jours avec des agents, des clubs, des joueurs. Et je peux vous dire que l’OL est un nom dans le football européen et mondial. Ça facilite aussi le premier contact. On se doit de rester ambitieux. Notre budget n’est pas celui des années précédentes. On aura peut-être le septième budget de Ligue 1, mais on sera compétitif pour les premières places du classement. L’objectif n’est pas de se dire que l’on veut la Ligue des champions, c’est de se dire que l’on veut faire mieux que la saison dernière.» Le message est passé.