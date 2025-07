Manchester City demande 40M€ pour James McAtee

Talent prometteur de Manchester City, James McAtee (22 ans) a connu une saison particulière. Pas vraiment dans les plans de Pep Guardiola, il a profité des méformes pour gratter quelques minutes et inscrire 7 buts en 27 rencontres. Intéressant sur ses entrées en jeu, le milieu offensif a été un élément principal du sacre de l’Angleterre à l’Euro U21. Néanmoins son avenir ne devrait pas s’inscrire en bleu ciel.

Selon The Telegraph, plusieurs clubs sont intéressés avec Nottingham Forest et West Ham en Premier League ainsi que le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort en Allemagne. Sous contrat jusqu’en juin 2026, James McAtee peut partir libre dans un an, mais Manchester City compte le vendre cet été. Les Sky Blues réclameraient ainsi 40 millions d’euros.