Rennes : Quentin Merlin explique son transfert

Le Stade Rennais a fait coup double à l’OM en recrutant Valentin Rongier et Quentin Merlin. Deux anciens Nantais, club rival des Rouge-et-Noir, ce qui a fait bondir les supporters rennais, auteurs d’un communiqué pour s’étonner d’un tel recrutement. Après les justifications de Valentin Rongier, le club breton a laissé la parole au latéral gauche, pour sa première interview accordée à sa chaine Youtube.

« Bien sûr que ça peut surprendre beaucoup de personnes. C’est un choix où j’ai beaucoup réfléchi, mais aussi un choix évident, le Stade Rennais est un club ambitieux, qui veut retrouver l’Europe. Après les discussions avec le coach, le directeur sportif et le président, ils m’offrent des responsabilités importantes. Je connais l’histoire du club, un grand club français, et qui a beaucoup d’ambition », a déclaré Quentin Merlin, avant de répondre à la colère froide d’une partie des supporters. « Pour les supporters avec la rivalité, c’est pas top. Après je ne suis pas le premier, et sûrement pas le dernier. Monterrubio l’a fait et a bien réussi dans les deux clubs. Je sais qu’on va m’attendre beaucoup sur les premiers matches. Mais je ne suis pas inquiet par rapport à ça et j’ai hâte de débuter avec le Stade Rennais. »