Matias Siltanen, le phénomène finlandais de 18 ans qui plaît à deux gros clubs de Ligue 1 !

Les championnats nordiques sortent de plus en plus de talents à l’image du Danemark, de la Norvège ou de la Suède. En revanche la Finlande est un peu le parent pauvre de cette région. Avec pour seule participation internationale, sa participation à l’Euro 2020, le pays de Jari Litmanen, Sami Hyypiä ou plus récemment Teemu Pukki sort également quelques talents intéressants. D’ailleurs, la sélection U21 a disputé l’Euro cet été avec quelques joueurs intéressants dans ses rangs comme Lucas Bergström (Majorque), Tomas Galvez (Manchester City), Luka Hyryläinen (Hoffenheim), Naatan Skttä (Dunkerque) ou encore Casper Terho (Louvain). Plus jeune que ses compatriotes, Matias Siltanen (18 ans) lui continue de grandir tout doucement.

Le natif de Kuopio qui a été formé dans le club de sa ville, le KuPS a notamment remporté un doublé Coupe-Championnat en 2024 après un premier exercice plein en professionnel (38 matches, 1 but et 4 passes décisives). Précieux dans le sacre de son équipe, le milieu de terrain relayeur qui sait également jouer en tant que sentinelle a pris le chemin de la Suède. Transféré l’hiver dernier du côté de Djurgårdens IF, il a vu le club de Stockholm mettre 1,2 million d’euros sur la table pour le recruter. Là aussi, cela s’est bien passé puisqu’il s’est rapidement imposé comme un cadre de son équipe avec 18 apparitions. Il n’a toutefois pas été qualifié pour disputer la Ligue Europa Conference où son club a atteint le dernier carré (défaite contre Chelsea).

Deux clubs français l’ont à l’oeil

Pour autant, le bilan est excellent individuellement pour le droitier. Collectivement, c’est plus compliqué, son club étant neuvième du championnat suédois. Après avoir vendu Lucas Bergvall à Tottenham pour 20 millions d’euros il y a un an, Djurgårdens IF se frotte néanmoins les mains. Selon les informations de RTL/ntv et du média allemand Sport, plusieurs clubs sont sur les rangs de la pépite finlandaise. Outre le PAOK Salonique, trois clubs anglais sont sur les rangs avec Leicester qui a été relégué en Championship, mais aussi Bournemouth et Manchester City. Les Sky Blues auraient pour objectif de le recruter pour le prêter à l’image du dossier Sverre Nypan.

Deux clubs de Ligue 1 sont également sur les rangs pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Parmi eux, on retrouve notamment le Stade Rennais qui a eu mercato orienté vers l’Europe du Nord l’été dernier avec les transferts d’Albert Gronbaek et Henrik Meister. Le club breton n’est pas le seul à s’être positionné puisque selon nos informations le RC Lens s’est renseigné sur le joueur. Néanmoins, le club artésien n’est pas allé plus loin à l’heure actuelle. Pour le moment c’est calme dans ce dossier, mais la lutte risque en tout cas d’être redoutable pour s’offrir la signature de Matias Siltanen.