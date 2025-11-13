Nigeria - Gabon : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la première demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique avec un choc entre le Nigéria et le Gabon. Les Super Eagles s’articulent dans un 4-4-2 avec Stanley Nwabali dans les cages derrière Bright Osayi-Samuel, Benjamin Fredrick, Calvin Bassey et Zaidu Sanusi. Le milieu de terrain est assuré par Alex Iwobi et Wilfred Ndidi. Devant, Victor Osimhen est accompagné par Akor Adams, Samuel Chukwueze et Ademola Lookman.

De leur côté, les Panthères s’organisent dans un 4-3-3 avec Loyce Mbaba qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jacques Ekomie, Bruno Ecuele Manga, Aaron Appindangoyé et Anthony Oyono. André Biyogo Poko et Mario Lemina composent l’entrejeu avec Didier Ndong en sentinelle. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Royce Openda et Denis Bouanga.

Les compositions

Nigeria : Nwabali - Osayi-Samuel, Fredrick, Bassey, Sanusi - Chukwueze, Iwobi, Ndidi, Lookman - Adams, Osimhen

Gabon : Mbaba - Ekomie, Ecuele Manga, Appindangoyé, A. Oyono - Poko, Ndong, M. Lemina - Openda, Aubameyang, Bouanga