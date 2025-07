Pourquoi le Real Madrid est ravi du changement de numéro de Mbappé

Comme pressenti, Kylian Mbappé va bien changer de numéro durant l’intersaison. Arrivé avec le numéro 9, puisque les numéros 7 et 10 étaient respectivement attribués à Vinicius Junior et Luka Modric, le Français va hériter du mythique numéro 10, suite au départ du Croate (qui a signé avec l’AC Milan). Et comme rapporté par L’Equipe, cette décision provient directement du Real Madrid.

La suite après cette publicité

L’ancien Parisien ne sera sûrement pas mécontent d’hériter d’un numéro qu’il arbore également en équipe de France. Et le Real Madrid se frotte les mains, puisque ce changement de numéro devrait permettre de nouvelles ventes records du maillot floqué Mbappé.