Amical, Naples : De Bruyne et Lang démarrent par une défaite… contre une D3

Premier match amical de Naples cet été et première défaite. Malgré les titularisations des nouvelles recrues que sont Kevin de Bruyne, Noa Lang et Lorenzo Lucas, le club italien s’est incliné 2-0 contre Arezzo… pensionnaire de 3e division.

Les trois joueurs ont disputé la première période avant de céder leur place. L’ailier néerlandais a d’ailleurs concédé le penalty de l’ouverture du score signée Pattarello (38e). Les présences de Lukaku, David Neres, Lobotka et Beukema, qui vient de signer à Naples lui aussi, en seconde période n’ont pas suffi pour revenir. Les Paretenopei ont fini par encaisser un second but par Varela Djamanca (90e).