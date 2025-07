Quentin Merlin rebondit au Stade Rennais !

Ce lundi soir, le Stade Rennais a lancé son mercato avec sa toute première signature de l’été. Voulant renforcer son milieu de terrain, le club breton a ainsi misé sur Valentin Rongier qui arrivait à un an de la fin de son contrat du côté de l’Olympique de Marseille. Et décidément, l’équipe coachée par Habib Beye a un oeil attentif du côté de la Côte d’Azur. En effet, les Rennais ont décidé de s’offrir un nouvel élément avec Quentin Merlin, qui s’est engagé jusqu’en 2029.

Débarqué à l’hiver 2024 du FC Nantes où il a été formé, Quentin Merlin aura alors coûté 10 millions d’euros. Disputant 46 matches (1 but et 4 passes décisives) avec les Phocéens en un an et demi où il aura été titulaire, le joueur de 23 ans aura montré de belles choses par séquence, mais aura aussi plutôt plafonné. De quoi pousser la direction marseillaise à envisager son départ.

Retour en Bretagne pour Merlin

Ainsi, il rejoint le Stade Rennais, fort de 127 apparitions avec Nantes et l’Olympique de Marseille, mais aussi le statut de capitaine de l’équipe de France U21 qui a été finaliste de l’Euro 2025 qui s’est déroulé cet été. Une compétition où le gaucher aura montré de belles dispositions dans son couloir. Intégrant ainsi le rôle de piston gauche dans l’effectif d’Habib Beye, Quentin Merlin remplace Adrien Truffert, qui a pris la direction de Bournemouth.

«Merci Quentin. Arrivé dans la cité phocéenne en janvier 2024, notre latéral international espoirs quitte l’Olympique de Marseille pour le Stade Rennais FC. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans un communiqué de l’OM.