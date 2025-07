L’UEFA suspend un club 10 ans de compétitions européennes

L’UEFA a pris des mesures sévères contre les matchs truqués en Conference League 2023/24. La Fédération européenne de football a infligé une suspension de dix ans au club monténégrin du FK Arsenal Tivat, assortie d’une amende de 500 000 €. L’UEFA s’est particulièrement concentrée sur la victoire (6-1) d’Alashkert (Arménie) sur Arsenal Tivat (Monténégro) lors du match retour du premier tour de qualification de la Conference League, qui a permis aux Arméniens de se qualifier pour le tour suivant avec un score cumulé de (7-2) après un match nul (1-1) au match aller.

«À la suite d’une enquête et d’une procédure disciplinaire contre le FK Arsenal Tivat et d’autres personnes en relation avec des violations présumées du Règlement disciplinaire de l’UEFA (RD) lors des matchs de l’UEFA Conference League 2023/24 entre l’Alashkert FC et le FK Arsenal Tivat en juillet 2023, la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA (CEDB) a annoncé les décisions suivantes :

- FK Arsenal Tivat (club) : interdiction de 10 ans de compétitions UEFA (jusqu’à la saison 2023/2035) et amende de 500 000 €

- Nikola Celebic (FK Arsenal Tivat – joueur) : suspension à vie

- Ranko Krgovic (FK Arsenal Tivat – entraîneur) : suspension à vie

- Cetko Manojlovic (FK Arsenal Tivat – joueur) : 10 ans de suspension

- Radule Zivkovic (FK Arsenal Tivat – joueur) : 10 ans de suspension

- Dusan Puletic (FK Arsenal Tivat – joueur) : 10 ans de suspension

- Milan Vignjevic (maintenant manager du FK Radnicki Obrenovac) : 10 ans de suspension

- Goran Janjusevic (maintenant manager du FK Radnicki Obrenovac) : 6 ans de suspension

- Christos Psomiadis (aucun club spécifié) : 8 ans de suspension»