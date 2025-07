Le PSG annonce une arrivée

Vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain en a terminé avec sa saison 2024-25. Le club de la capitale avance ses pions pour renforcer l’équipe de Luis Enrique tout en gérant un dégraissage important. Dans le même temps, les pensionnaires du Parc des Princes continuent de mettre des choses en place en ce qui concerne la formation. Ce mercredi, les champions de France 2025 ont d’ailleurs annoncé une arrivée.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Mathieu Le Scornet en tant que Directeur Technique du Centre de Formation et Préformation. Formateur reconnu pour la qualité de son accompagnement, Mathieu Le Scornet a passé 13 années au Stade Rennais, où il a joué un rôle central au sein de la préformation et la formation du Club. D’abord éducateur des plus jeunes catégories, il est devenu responsable de la section U15, avec qui il a remporté plusieurs titres régionaux. Grâce à la mise en place d’un suivi individualisé, il a permis à plusieurs générations de jeunes joueurs de franchir les étapes clés vers le plus haut niveau, en travaillant notamment avec Ousmane Dembélé et Desiré Doué. (…) Au Paris Saint-Germain, il aura pour mission principale de garantir la bonne application de la politique technique et de la méthodologie voulue par le Club pour le Centre de Formation et Préformation afin d’assurer un développement optimal des jeunes joueurs. Sous la responsabilité directe du Directeur Sportif du Centre de Formation et Préformation, Yohan Cabaye, il sera en charge du management de l’ensemble du staff technique du Centre de Formation et Préformation et de veiller à la bonne coordination avec les différents départements sportifs présents autour des joueurs.» Une belle prise pour Paris.