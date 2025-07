La terrible descente aux enfers de Tanguy Nianzou ne s’arrête plus

Un choix fort, mais assumé. En 2020, Tanguy Nianzou a refusé de signer un premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, son club formateur. Là-bas, le jeune homme âgé de 18 ans à l’époque a eu des occasions de se montrer sous les ordres de Thomas Tuchel. Un entraîneur qui avait utilisé le polyvalent défenseur, capable de jouer au milieu, à 13 reprises. Le temps pour lui de marquer trois buts et de délivrer une passe décisive. Tout cela ne l’a pas convaincu au moment de faire un choix entre le PSG et le Bayern Munich, qui lui offrait un projet tout aussi intéressant. En effet, il a penché en faveur des Bavarois, avec lesquels il avait signé un bail jusqu’en 2024. Le natif de Paris n’a pas tenu aussi longtemps.

8 blessures et 413 jours d’absence depuis son arrivée à Séville

Deux ans après son arrivée (28 matches joués, 1 but), il a été transféré. «Le Séville FC et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le transfert de Tanguy Nianzou. Le défenseur central français, d’origine ivoirienne, rejoint le club pour un contrat de cinq ans après avoir fait 22 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière pour les champions d’Allemagne», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Un nouveau départ pour le joueur formé dans la capitale française. Après une première saison à 30 matches (3 buts), il a enchaîné avec un exercice 2023-24 avec 14 rencontres au compteur. Lors de la dernière saison, il n’est apparu qu’à 6 reprises, pour un temps de jeu total de 520 minutes.

Il faut dire que le Français de 23 ans a été embêté par des pépins physiques. Selon le site transfermarkt, il en est à 8 passages par l’infirmerie depuis sa signature en Andalousie. En 2022-23, il y a eu une foulure (16 jours d’arrêt, 4 matches manqués) et une blessure à l’ischio (32 jours d’absence, 8 matches manqués). La saison suivante, il a rechuté à trois reprises à cause de ses problèmes à l’ischio (120 jours d’absence, 20 matches manqués). Idem en 2024-25, où il a eu des blessures à l’ischio et des soucis musculaires. Il a ainsi raté 245 jours de compétitions, soit 30 matches. Invité à s’exprimer sur son cas dans la semaine en conférence de presse, le directeur sportif sévillan, Antonio Cordon, n’a pas voulu l’accabler.

Un gouffre financier pour les Andalous

« C’est un joueur qui a eu de nombreux problèmes au fil des ans et nous travaillons à les résoudre. Je ne vais pas commenter les aspects médicaux », a-t-il expliqué tout en indiquant que son club doit vendre cet été. « La situation des ventes est un problème que tous les clubs connaissent. Je ne vais pas donner d’exemples, mais tous les clubs espagnols et européens qui reçoivent des offres importantes finissent par être contraints de vendre. Nous sommes dans la même situation, mais nous ne vendrons jamais à perte. Nous avons une marque et nous la défendrons jusqu’au bout. Nous défendrons nos intérêts. Nous écouterons les offres, mais nous essaierons de trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Que ce soit une bonne négociation pour le joueur, mais aussi bénéfique pour nous.»

Parmi les joueurs que les Espagnols auraient aimé faire partir, il y a le défenseur tricolore, qui pèse lourd sur les finances du club andalou. Estadio Deportivo précise qu’il est le joueur le plus cher par an à Séville. Il coûte 14 M€, entre son salaire et l’amortissement de son transfert, selon AS. Ce qui est «scandaleux» selon le média ibérique, qui rappelle qu’il n’a presque pas joué l’an dernier. Pour ne rien arranger, en plus de l’aspect financier, ses nombreux pépins ces dernières années ne rassurent pas. Actuellement, il se remet d’ailleurs d’une nouvelle blessure puisqu’il souffre d’une déchirure qui va l’éloigner encore deux mois des terrains. Tout cela rend une vente pratiquement impossible. Son prix est estimé aujourd’hui à 1,5 M€ par transfermarkt, lui qui a été acheté 16 M€ il y a trois ans…