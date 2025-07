Real Madrid : Youssef Enríquez Lekhedim quitte le club

Considéré comme l’un des plus gros talents de la Fabrica, le jeune latéral gauche Youssef Enríquez Lekhedim dit "Yusi" était annoncé comme le futur défenseur de l’équipe première du Real Madrid. Souvent présent dans le groupe pro, déjà appelé en sélection A du Maroc, le joueur de 19 ans n’aura finalement jamais eu sa chance. Et la stratégie de la Casa Blanca ne laisse pas vraiment la place aux jeunes joueurs du club (sauf concours de circonstances). Ce mercredi, quelques heures après le recrutement d’Álvaro Carreras à son poste, il a ainsi annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

«Aujourd’hui, il m’appartient d’écrire quelques mots que je n’ai jamais pensé devoir écrire. Après tant d’années, vient le moment de clore une étape inoubliable de ma vie. Je fais mes adieux au club qui a été ma maison. Je veux remercier au plus haut point ces années passées au club, toute la direction et le staff technique pour avoir eu confiance en moi et m’avoir donné l’opportunité de porter ce maillot. Merci à mes coéquipiers, avec qui j’ai partagé le vestiaire, des joies, des sacrifices et des moments inoubliables. Aux employés du club, et à tous les supporters, merci. Défendre cet écusson a été un privilège que je porterai dans mon âme pour toute la vie, je serai toujours l’un des vôtres.»