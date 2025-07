Djibril Cissé remet en place les fans du PSG sur Mbappé

Depuis que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions 2025, Kylian Mbappé est la cible de critiques et de moqueries de la part d’un certain nombre de supporters parisiens. Invité dans l’émission The Bridge co-animée par Aurélien Tchouameni, Djibril Cissé a tenu à rappeler à l’ordre les fans rouge et bleu, en leur demandant de respecter davantage le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

«Il faut savourer la victoire plutôt que de dire 'Kylian n’était pas là, on a gagné' et essayer de le narguer. Une Ligue des champions est un travail de longue haleine. Marquinhos a remercié Thiago Silva, Zlatan. Tous ces gens ont fait que Paris a pris de l’ampleur. Ça intéresse les joueurs de venir. Kylian en fait partie. Il a fait une Jean-Pierre Papin (qui avait quitté l’OM la saison du sacre en 1993, ndlr). Il y a les supporters et les supporters un peu plus intelligents qui font abstraction de tout ça et qui laisseront Kylian tranquille. Ce que Kylian a fait pour le PSG, c’est grand. Il faut respecter ça», a-t-il confié.