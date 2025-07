Le Real Madrid a encore un sacré chantier à gérer sur le mercato

Éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a vu s’écrouler l’un de ses premiers objectifs majeurs de la saison. Une sortie prématurée qui a mis en lumière certaines faiblesses collectives, notamment en défense, et précipité une réflexion en profondeur sur les équilibres tactiques. Cet été, sous la houlette de Xabi Alonso, le club madrilène n’a pas cherché à panser ses plaies dans la précipitation. Au contraire, l’heure est à la reconstruction méthodique, avec une volonté claire de corriger les dysfonctionnements apparus au fil d’un calendrier dense et éprouvant, sans perdre l’ambition immédiate qui caractérise la maison blanche.

La nomination de Xabi Alonso, figure emblématique du club, marque un tournant dans le projet sportif du Real. À la croisée des chemins entre héritage et modernité, le Basque impose déjà sa patte : rigueur défensive, concurrence assumée et gestion fine des rotations. L’échec face au PSG a montré que la profondeur de l’effectif ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée d’une structure stable et lisible. Le chantier défensif s’est donc imposé comme prioritaire, au cœur d’un été où le club cherche à bâtir une équipe capable de répondre aux exigences du très haut niveau, match après match. La suite de l’été met en lumière l’un des volets les plus délicats de cette reconstruction : la gestion de la défense madrilène.

Le secteur défensif questionne encore…

Après une saison marquée par l’improvisation et les urgences, la défense du Real Madrid aborde ce nouvel exercice dans un contexte radicalement différent. Alors qu’Ancelotti devait bricoler entre blessés et reconversions, Xabi Alonso hérite d’un effectif riche et équilibré, avec onze joueurs disponibles pour occuper quatre à cinq postes défensifs selon le système. L’époque où Asensio et Tchouaméni endossaient les rôles de pompiers est révolue. Les retours de Militao et Alaba, ainsi que les recrutements ciblés comme Huijsen, redonnent à la ligne arrière sa solidité structurelle. Même si le calendrier reste chargé, la rotation devrait désormais se faire par stratégie plutôt que par nécessité. La profondeur de banc offre un confort tactique inédit, mais pose également de nouveaux défis de gestion.

La stabilité défensive n’est plus garantie par l’urgence mais par une concurrence saine… quoique pesante. La saison passée avait imposé à Ancelotti d’aligner jusqu’à douze combinaisons différentes en charnière centrale, avec un Rüdiger omniprésent, comme le rappelle Marca. Désormais, Xabi Alonso doit gérer un excès d’options, notamment avec l’intégration de jeunes prometteurs et les retours de blessure. Dans ce contexte, la rotation devient un casse-tête. Le départ de Jacobo à Côme illustre la saturation du secteur, et d’autres suivront. Surtout avec la perspective de la Coupe du Monde à la fin de la saison, chaque joueur cherchera à préserver son rythme et sa visibilité. Cette ambition individuelle peut compliquer la cohabitation, d’autant plus que certains postes clés, comme celui de défenseur central, restent convoités sur le marché.

Le Real Madrid garde un œil attentif sur le marché des transferts, conscient que sa richesse défensive actuelle n’exclut pas l’arrivée d’un nouveau cadre. Konaté est en haut de la liste depuis plusieurs mois. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2026, pourrait faire l’objet d’une offensive anticipée comme ce fut tenté pour Alexander-Arnold. D’autres noms de haut niveau sont aussi convoités. En parallèle, les départs de joueurs comme Fran García, qui voit son poste menacé par un transfert imminent, pourraient libérer l’espace nécessaire. Si rien n’est encore acté, l’arrivée d’un défenseur central est plus que probable. Car malgré les retours de blessure, la direction sportive sait que pour viser tous les titres, la profondeur ne suffit pas : il faut aussi des titulaires capables de faire la différence dès demain.