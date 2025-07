Le nouveau numéro de Kylian Mbappé divise déjà à Madrid

KM9 n’est plus. Dès la reprise de la Liga, c’est le numéro 10 que portera Kylian Mbappé au dos de son maillot. C’est du moins ce qu’on indiqué bon nombre de médias ces derniers jours. Le Français récupèrera ainsi le prestigieux numéro qui était propriété de Luka Modric depuis 2017, et qui appartenait avant à James Rodriguez. Un numéro toujours lourd de sens et clairement symbolique dans l’histoire de ce sport…

La suite après cette publicité

Forcément, pour le Real Madrid, c’est un nouveau coup marketing intéressant puisque le numéro 10 est toujours très bankable. Il se dit même que Mbappé n’a rien réclamé, et que c’est la direction madrilène qui souhaite changer son numéro. Les Merengues font le même coup que le FC Barcelone a fait avec Lamine Yamal, qui s’est aussi emparé du numéro 10, et les maillots des deux joueurs vont se vendre comme des petits pains, générant beaucoup de revenus pour les deux clubs. Seulement, si le numéro 10 du petit prodige barcelonais a été plutôt bien accueilli par l’opinion publique locale, ce n’est pas forcément le cas pour le Bondynois.

La suite après cette publicité

Un autre candidat idéal

Bien sûr, ce n’est pas une question de niveau ou de mérite. Mais il y a d’abord un argument évident qui est avancé par certains : Kylian Mbappé n’est pas un 10. Lamine Yamal non plus diront certains, mais son profil et ses qualités avec le ballon ressemblent plus à celles d’un 10 que celles du Français. Quoi qu’il en soit, beaucoup auraient aimé que le numéro 10 revienne à Arda Güler. D’autant plus que comme l’indique Marca, la pépite turque souhaite récupérer ce numéro, ce qui n’est pas spécialement le cas du Français comme expliqué plus haut.

D’ailleurs, le média ne manque pas de rappeler que lors du dernier match de Luka Modric, le Croate a offert son maillot à Güler. Comme s’il lui avait tout simplement passé le relai. Les Merengues sont donc clairement divisés à ce sujet. Le nom de Franco Mastantuono, qui pourrait aussi coller en termes de profil, est aussi avancé par d’autres médias, mais avec sa jeunesse et son manque d’expérience à Madrid, un tel numéro pourrait être contreproductif. Affaire à suivre…