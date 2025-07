Le Real prévoit un tremblement de terre pour le 10 de Kylian Mbappé, les trois grands axes du PSG pour son mercato

Kylian Mbappé va booster les finances du Real

Le Real Madrid a proposé le mythique numéro 10 à Kylian Mbappé, qui l’a accepté à 90%, marquant un nouveau tournant commercial majeur pour le club. Ce numéro emblématique, porté par des légendes comme Modric, est un symbole de leadership et un puissant levier marketing, d’autant plus que Mbappé le porte déjà en Equipe de France. D’autres candidats au numéro 10 comme Güler, Bellingham ou Mastantuono étaient envisagés, mais Mbappé reste prioritaire. Avec cette décision, Mbappé libère donc le numéro 9, pour lequel plusieurs joueurs prétendent à la récupérer, notamment Endrick ou Gonzalo. Ce choix devrait déclencher un nouveau raz de marée commercial, à l’image du précédent avec le numéro 9. Pourtant Luka Modric, parti du Real pour l’AC Milan, semblait avoir fait d’Arda Güler son successeur. Cette décision de donner le numéro 10 à Mbappé fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Le PSG définit ses priorités estivales

Au PSG, Le Parisien fait le point sur plusieurs dossiers brûlants. Le PSG veut toujours recruter le défenseur Ilya Zabarnyi et prolonger son gardien Donnarumma. Le dossier prioritaire, c’est le défenseur ukrainien. Bournemouth est dur en affaires et veut 70 M€ après la proposition de 60 M€ jugée insuffisante. Tottenham est également entré dans la course. Les négociations pour une prolongation de Donnarumma sont au point mort alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2026. En attendant, le PSG a une solution de repli avec Chevalier, mais le LOSC de Létang est dur en négociation aussi. Randal Kolo Muani a repris l’entraînement avec le PSG, mais il ne figure plus dans les plans de Luis Enrique. Malgré une volonté de rester à la Juventus, où il a réussi une belle pige, le Français voit le club italien galérer à convaincre Paris avec ses offres de prêt. Le PSG souhaite encaisser rapidement une partie importante du montant. Pendant ce temps, des clubs anglais comme Newcastle, Chelsea ou Tottenham restent à l’affût. L’avenir de l’attaquant de 26 ans devrait se décanter dans les prochains jours.

L’Angleterre s’arrache Rodrygo

Le feuilleton Rodrygo bat son plein. Le journal AS confirme que Tottenham rejoint Liverpool et le Bayern dans la course pour Rodrygo. Les Spurs n’ont pas encore approché le Real officiellement, mais Daniel Levy espère profiter de ses bonnes relations avec Madrid pour négocier en dessous des 90 M€ attendus. De notre côté, nous vous révélons que Liverpool a entamé des discussions avec l’entourage du Brésilien. Bien que Rodrygo souhaite rester, il sait qu’il est derrière Bellingham, Mbappé et Vinicius dans la hiérarchie. Le Brésilien attend un échange crucial avec Xabi Alonso pour clarifier son avenir.