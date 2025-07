Strasbourg : Rayane Messi bluffe tout le monde

Compliqué de passer inaperçu avec un tel patronyme, et encore plus quand les qualités sont évidentes. Rayane Messi Tanfouri, état civil complet, pourrait bien faire parler de lui dans les prochains mois. Âgé de 17 ans, cet enfant de Sèvres (Hauts-de-Seine) avait déjà battu des records de précocité avant de signer à Strasbourg l’été dernier. En avril 2024, il était devenu le plus jeune joueur à évoluer avec l’équipe première de Dijon, à 16 ans, 10 mois et 13 jours.

Une semaine plus tard, il s’offrait même son premier but en National avec le DFCO. Des débuts fracassants qui n’avaient pas laissé indifférent en Allemagne, où Dortmund et le Bayern Munich étaient venus le superviser à plusieurs reprises. Approché par Lille, Nice et l’OM, il avait finalement opté pour le projet Blue-Co avec la perspective d’emprunter l’axe Strasbourg - Chelsea dans le futur. Le Racing avait alors déboursé 1,5 M€ pour enrôler celui qui reste à ce jour considéré comme l’un des plus grands talents de la génération 2007 tricolore (avec Bouaddi, Gadou, Kader Méïté ou encore Axel Tape).

Un but Mbappesque en préparation

Si Liam Rosenior ne lui a pas accordé la moindre minute en Ligue 1 la saison passée (il a seulement fait des bancs), c’était surtout pour le protéger. Dans le cadre de son apprentissage, l’Anglais lui avait offert du temps de jeu en Coupe de France, et notamment lors du 16e de finale face à Thaon. Un match remporté par les Strasbourgeois, alors portés par un doublé… de Messi (2-2, 3-4 t.a.b). Six mois sont passés et Rosenior avait fait le choix de titulariser l’attaquant de 18 ans hier face à Nancy en préparation (1-2).

Comme en janvier, c’est lui qui a une nouvelle fois montré la voie aux siens en ouvrant le score. Trouvé dans la profondeur, l’ancien de l’INF Clairefontaine fixait deux défenseurs avant de crocheter vers l’intérieur et de fermer son pied à la façon d’un certain Kylian Mbappé. Le parallèle avec la star tricolore n’a d’ailleurs échappé à personne sur les réseaux sociaux, où même certains médias internationaux tels que ESPN ont réagi au but du joueur. Peut-être le premier d’une belle série, alors que cette saison pourrait sonner comme celle de ses débuts en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.