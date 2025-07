Stuttgart repousse une 2e offre du Bayern pour Nick Woltemade

On le sait depuis un moment maintenant, le Bayern Munich a fait de Nick Woltemade sa priorité offensive pour cet été. L’écurie bavaroise veut faire de l’attaquant de 23 ans le remplaçant parfait pour faire souffler Harry Kane. Encore faut-il trouver un accord avec Stuttgart, qui n’a pas l’intention de lâcher son joueur, auteur de 17 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

La suite après cette publicité

Le club allemand a repoussé la première offre bavaroise et désormais la seconde. D’après Bild, le vainqueur de la Bundesliga a soumis une proposition de 50 M€, plus 5 M€ de bonus et d’une clause permettant d’obtenir 10% d’une potentielle revente. Cela reste insuffisant. Le média précise en effet que cette nouvelle offre a été refusée par les Schwaben. Même s’il ne s’est pas exprimé publiquement, Woltemade aimerait rejoindre le Bayern.