Real Madrid : Youssef Enríquez Lekhedim, le talent de la Fabrica propulsé en équipe première

Youssef Enríquez Lekhedim dit "Yusi". Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, il s’est imposé comme une référence à son poste dans les catégories de jeune du Real Madrid, et devrait se faire connaître du grand public dans les prochains jours. Le latéral gauche de 19 ans est désormais le premier choix de Carlo Ancelotti à ce poste après les blessures de Fernand Mendy, David Alaba et Eduardo Camavinga, et selon la presse espagnole, il ne fait aucun doute qu’il sera dans le groupe face au Celta de Vigo. Mieux encore, il devrait débuter en tant que titulaire.

Une belle récompense pour un joueur suivi depuis plusieurs années et qui roulait déjà sur les catégories de jeune du club. Au point d’ailleurs d’être convoqué par Walid Regragui et la sélection A du Maroc. Après avoir fait ses classes avec les catégories de jeunes de l’Espagne en étant régulièrement convoqué et en ayant disputé l’Euro U17 avec la Rojita en 2022, Yusi avait finalement opté pour le Maroc. Et son profil avait vite séduit le sélectionneur marocain au point même d’être rapidement comparé à Achraf Hakimi dans le profil et dans le parcours.

Le Real Madrid compte sur lui

Appelé en mars 2024 en même temps qu’un certain Brahim Diaz, le latéral gauche marocain, originaire de Getafe comme Hakimi, aurait pu connaitre son premier match en pro et sa première sélection en même temps (comme l’avait fait… Hakimi à l’époque). Finalement, il avait profité de ce rassemblement pour découvrir un nouveau groupe, mais n’avait pas été utilisé par Regragui. Un an plus tard, le moment est venu pour lui d’enfin lancer sa carrière en professionnel dans son club formateur. Carlo Ancelotti le connaît d’ailleurs plutôt bien et l’avait ainsi convoqué pour le Mondial des Clubs au Qatar, en décembre dernier mais aussi une fois en Liga et une autre fois en C1.

Joueur indispensable de Raul qui avait souhaité l’avoir dans ses rangs le plus souvent possible cette saison pour jouer la montée (titulaire à chaque match de la Castilla en Première RFEF), Youssef Lekhedim reste très apprécié par sa direction. Pisté par un club allemand lors du dernier mercato, il n’avait pas souhaité donner suite, estimant qu’il voulait d’abord tenter sa chance à Madrid. Ce vendredi matin, AS révèle d’ailleurs que la direction madrilène "estime que son profil offensif et sa grande capacité à influencer l’attaque" est quelque chose qui manque actuellement au Real Madrid. Surtout, son impressionnant physique lui permet d’être une alternative au haut niveau. Reste à savoir désormais quand le Marocain fera ses grands débuts mais les retours au sein du club sont unanimes : il a les épaules pour devenir le nouveau latéral gauche du club.