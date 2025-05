PSG : Hakimi donne la recette magique de sa forme physique

Présent en conférence de presse à la veille du match contre Arsenal, Ousmane Dembélé s’est exprimé sur son état de forme et les ambitions de son équipe : «c’est quelque chose que Dieu m’a donné, cette puissance cardio, de pouvoir supporter des efforts prolongés, il y a aussi des entraîneurs, des préparateurs et des nutritionnistes qui m’aident à récupérer pour être là un maximum de match. L’entraîneur m’a parfaitement géré dans le temps de jeu pour que je sois en forme pour ce genre de match. Je me sens frais, bien et en confiance. J’ai hâte que le match commence. Je suis prêt pour cela. L’équipe est confiante. Nous avons très envie que le match débute. Nous avons hâte de montrer ce que nous voulons, nous Parisiens, à savoir aller en finale. Nous avons très hâte que le match commence. Je ne sais pas si c’est le match le plus excitant, mais c’est l’un des plus excitants par l’importance pour le club. Nous voulons gagner cette compétition. Nous sommes à un pas de la finale. Je pense qu’il y a cette forme de tranquillité d’avoir joué une demi-finale l’an passé. Je pense que ça va nous servir demain».

Il a également discuté de la gestion mentale de cette affiche : «je crois que c’est une pression qui est tout à fait positive. Ce sont des matchs que tous les joueurs rêvent de jouer. Il faut l’utiliser. Notre style de jeu ne va pas changer. Le coach nous a toujours dit que peu important que nous soyons menés, notre style de jeu ne doit pas changer. Il en sera de même demain. Il faut conserver cette personnalité avec et sans ballon. Je pense que la clef est de faire ce que nous avons fait pendant toute la saison. Et faire ce que nous avons fait à l’aller en montrant notre personnalité avec et sans ballon, en pressant haut. Il ne faut pas changer beaucoup de choses, ne pas donner de cadeaux à nos adversaires. Depuis que je suis à Paris, on sent le soutien des supporters. Demain, on en aura besoin plus que jamais. Il faut qu’Arsenal sente qu’on est au Parc des Princes». En tout cas, le Marocain est à l’image de son équipe, confiant et excité, avant le duel alléchant.