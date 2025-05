Ces 21 championnats européens où il y a encore du suspense pour le titre

L’Espagne va nous offrir un choc excellent en cette fin de saison. Leader, le FC Barcelone (1er, 79 points) reçoit le Real Madrid (2e, 75 points) pour le compte de la 33e journée. Une rencontre importante puisque les Catalans peuvent faire définitivement le trou au classement alors que les Merengues peuvent reprendre histoire. Les rencontres suivantes du FC Barcelone se feront contre l’Espanyol de Barcelone (14e), Villarreal (5e) et Bilbao (4e), un calendrier difficile dont la Casa Blanca peut tirer profit. Les Madrilènes croisent le fer contre Majorque (9e), le Séville FC (15e) et la Real Sociedad (11e) et attendront un faux pas. Le FC Barcelone vise son 28e titre et le Real Madrid un 37e sacre.

Du côté de l’Italie aussi, les deux derniers champions s’affrontent à distance pour le titre. Le Napoli (1er 77 points) a pris l’avantage sur l’Inter Milan (2e, 74 points) alors qu’il reste trois petits matches. Ayant son destin en main avec trois points d’avance, l’équipe d’Antonio Conte croisera le Genoa (13e), Parme (16e) et Cagliari (14e), trois équipes maintenues ou presque et qui n’auront pas grand-chose à jouer. Le calendrier de l’Inter Milan est bien plus difficile avec le Torino (11e), la Lazio (6e) et Côme (10e) au programme. En cas d’égalité en fin de saison, une confrontation entre les deux équipes pourrait être jouée en plus pour les départager. Les Partenopei qui ont été sacrés en 2023 recherchent leur 4e sacre quand l’Inter Milan essayera d’obtenir un 21e titre.

Au Portugal une chose est certaine, le titre reviendra à Lisbonne. Alors qu’il reste deux matches, le Sporting CP (1er, 78 points et +59) devance de peu Benfica (2e, 78 points et +56). Autant dire que la prochaine journée sera décisive ou presque. En effet, Benfica reçoit le Sporting CP pour un derby qui fait office de choc pour le titre. Le vainqueur de ce match sera quasiment assuré d’être champion du Portugal. En cas de match nul en revanche, tout se déroulera lors de la 34e journée et cela pourrait même se jouer à la différence de buts. Le Sporting CP recevra le Vitoria Guimarães (5e) alors que Benfica aura un déplacement compliqué sur la pelouse de Braga (4e). Benfica vise son 39e titre alors que le Sporting CP peut obtenir son 21e.

L’Ajax et Galatasaray doivent conclure, une lutte à deux en Belgique

Du côté des Pays-Bas, le PSV Eindhoven (2e, 70 points) a profité de deux contre-performances de l’Ajax Amsterdam (1er, 74 points) pour reprendre espoir avant les trois dernières journées. Leaders, les Godenzonen ont encore des matches contre le NEC Nimègue (13e), Groningue (9e) et Twente (5e) à négocier. De son côté, le PSV Eindhoven affronte le Feyenoord (3e) dans un choc avant de se retrouver contre l’Heracles Almelo (12e) et le Sparta Rotterdam (11e). Avantage donc à l’Ajax Amsterdam qui pourrait obtenir son premier titre depuis 2022 tandis que le PSV Eindhoven aura du mal à conserver son sacre. En Turquie, quatre journées doivent encore avoir lieu et Galatasaray (1er, 83 points) devrait de nouveau être champion devant Fenerbahçe (2e, 75 points). Avec sa défaite 1-0 hier contre Besiktas, Fenerbahçe a sûrement dit adieu au titre.

Pour ce qui est de la Belgique, les play-offs pour le titre ont rebattu les cartes. Large vainqueur de la saison régulière, Genk (3e, 41 points) a totalement coulé avec seulement 7 points sur 21 possibles en play-offs. Tout le contre du leader, l’Union Saint-Gilloise (1er, 47 points) qui a obtenu 19 points sur 21 possibles durant les play-offs et jouera le titre contre le FC Bruges (2e, 46 points) qui a obtenu 16 points sur 21 possibles. Le FC Bruges affronte Genk (3e), Anderlecht (4e) et Antwerp (5e) pour finir la saison dans une lutte à distance. L’Union Saint-Gilloise affronte de son côté Anderlecht (4e), Antwerp (5e) et La Gantoise (6e). Le FC Bruges vise son vingtième titre alors que l’Union Saint-Gilloise est en quête du douzième, le premier depuis 1935.

Séisme en Russie, retour de Bâle en Suisse et lutte à 4 en Autriche

Petit séisme en approche du côté de la Russie. Alors qu’il reste trois journées, le FK Krasnodar (1er, 61 points) est en tête devant le Zenit Saint-Pétersbourg (2e, 57 points). Les Bykis sont sur le point de remporter le premier titre de leur histoire face à un club qui a remporté les six derniers championnats. Jouant le CSKA Moscou (3e), le Gazovik Orenbourg (15e) et le Dynamo Moscou (5e) pour finir la saison, Krasnodar dispose toutefois d’un calendrier plus difficile que le Zenit qui défie le Dinamo Makhatchkala (11e), Rostov (8e) et l’Akhmat Grozny (13e) et va devoir bataille jusqu’au bout. En Suisse, le FC Bâle (1er, 64 points) a fait un gros pas vers le titre hier en écrasant le Servette Genève (2e, 55 points) sur le score de 5-1. Avec neuf points d’avance à quatre journées de la fin, l’équipe de Xherdan Shaqiri doit néanmoins encore chercher 3 à 4 points pour assurer son sacre, qui serait le premier depuis 2017.

L’Autriche livre un suspense énorme avec une lutte à 4 alors qu’il reste trois journées dans les play-offs pour le titre. Le Sturm Graz (1er, 36 points) a l’avantage pour conserver son titre, mais Wolfsberg (2e, 33 points), l’Austria Vienne (3e, 33 points) et le Red Bull Salzbourg (4e, 32 points) sont en embuscade. Sur cette fin de saison, le Sturm Graz affronte le Red Bull Salzbourg lors de la 8e journée, Wolfsberg et l’Austria Vienne se rencontrent lors de la 9e journée tandis que la dernière journée offrira un choc entre le Sturm Graz et Wolfsberg. Ce suspense est donc entier et les confrontations directes risquent d’avoir un impact sur l’issue du championnat. La dynamique des play-offs est à l’avantage de Wolfsberg (15 points sur 21) qui fait mieux que Salzbourg (11 points sur 21), le Sturm Graz (9 points sur 21) et l’Austria Vienne (7 points sur 21). Wolfsberger vise le premier titre de son histoire, le Sturm Graz le cinquième, l’Austria Vienne le vingt-cinquième et le Red Bull Salzbourg le dix-huitième.

Ces autres championnats où il y a encore du suspense :

En Albanie, la saison régulière est terminée et le top 4 se confronte dans un Final 4. Vllaznia Shkodër a battu le Dinamo Tirana (2-1) pour aller en finale alors qu’Egnatia Rrogozhi défie le Partizani Tirana ce soir. Le vainqueur croisera le fer le lundi 12 mai avec Vllaznia Shkodër pour le titre. En Arménie, le Noah FC est proche de décrocher son premier titre. Avec 11 points d’avance sur l’Ararat-Armenia à 4 journées de la fin, il ne faudra qu’une victoire pour s’assurer le sacre. En Bosnie-Herzégovine, il reste aussi 4 journées et deux équipes se tiennent en un point. En effet, le FK Borac Banja Luka essaye de réduire son retard le Zrinjski Mostar afin de conserver son titre. Du côté de la Croatie, il reste trois matches à jouer et trois équipes se tiennent en un mouchoir de poche. Cela s’est compliqué pour l’Hajduk Split (3e, 56 points) qui a été battu 3-1 ce week-end par le Dinamo Zagreb (2e, 58 points). Leader, le HNK Rijeka (1er, 59 points) tentera de résister et aura notamment un duel contre l’Hajduk Split à négocier.

Au Danemark, la lutte oppose le FC Copenhague (1er, 56 points) et le FC Midtjylland (2e, 55 points). Il reste trois journées et la prochaine sera cruciale puisque Copenhague reçoit Midtjylland ce dimanche 11 mai. Ce lundi, le championnat d’Israël va vivre une finale puisque le Maccabi Tel-Aviv (2e, 70 points) affronte l’Hapoel Beer-Sheva (1er, 70 points) à 19h30. Le vainqueur prendrait alors une option de taille dans la course au titre alors qu’il restera encore trois matches derrière. En Macédoine du Nord, il reste encore trois matches et le FK Shkëndija (1er, 64 points) devance le Sileks Kratovo (2e, 60 points). Les deux équipes s’affrontent lors de la dernière journée donc le FK Shkëndija essayera de résister sous peine d’offrir une "finale" à son poursuivant. Du côté de Malte, le Final 4 a débuté et Birkirara a battu Sliema Wanderers (1-0). Cette formation affrontera Floriana ou Hamrun Spartans en finale, les deux équipes s’affrontant aujourd’hui à 19h15.

En Moldavie, le Sheriff Tiraspol (2e, 16 points) a beau être invaincu, il est devancé par le Milsami Orhei (1er, 19 points). Il reste deux journées et les deux formations s’affronteront lors de la dernière journée à l’occasion d’un match qui pourrait être décisif. La Pologne offre aussi une lutte à deux avec le Raków Częstochowa (1er, 65 points) et le Lech Poznan (2e, 63 points). Il reste trois matches à négocier pour deux équipes sacrées championnes respectivement en 2023 et 2022 pour se départager. En Roumanie, le FCSB (1er, 42 points) qui compte un match de moins que ses poursuivants file vers le titre et peut quasiment tuer le suspense aujourd’hui en cas de victoire contre le Dinamo Bucarest. La formation de la capitale devance le CFR Cluj (2e, 38 points) et l’Universitatea Craiova (3e, 36 points) alors qu’il reste trois journées. Du côté de la Slovénie, l’Olimpija Ljubljana (1er, 69 points) devance le NK Maribor (2e, 62 points) qui compte un match de moins. Il ne reste que trois journées (4 pour Maribor). Enfin, en Ukraine le Dynamo Kiev (1er, 67 points) est en bonne posture devant Oleksandria (2e, 63 points) alors qu’il reste trois matches à jouer.