LdC : l’UEFA inflige une amende au Real Madrid

Déjà éliminé de la Ligue des Champions après ses deux revers contre Arsenal, le Real Madrid a en plus été épinglé par l’UEFA. Ce mardi, l’instance d’éthique et de discipline de l’UEFA a officiellement sanctionné le club merengue pour le comportement raciste de ses supporters lors du match aller des quarts de finale de C1 entre le Real Madrid et Arsenal à l’Emirates Stadium.

L’UEFA a décidé d’infliger une amende de 15 000 euros au Real Madrid, ainsi qu’une interdiction formelle de vendre des billets à l’extérieur pendant un match, même si cette dernière sanction ne s’appliquera que si ses supporters récidivent à n’importe quelle occasion au cours de l’année prochaine. Une sanction qui fait écho à celle que le club avait subi lors du match de barrage contre Manchester City, ou des chants homophobes avait été repris par le public et sanctionnés par l’UEFA.