Euro Espoirs : l’Allemagne arrache la qualification dans un match dingue

Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro Espoirs 2025 après leur succès acquis contre le Danemark (3-2), les Bleuets attendaient de connaître l’identité de leur futur adversaire. Et celle-ci est désormais connue : c’est l’Allemagne que défiera le jeune groupe mené par Gérald Baticle. La Mannschaft est parvenue à obtenir un succès contre l’Italie, au bout de la nuit, et non sans mal (3-2). Après un premier acte bien terne, c’est la Squadra Azzura qui a ouvert le score, par l’intermédiaire de Luca Koleosho (58e). Un avantage de courte durée, puisque Nick Woltemade remettait les compteurs à zéro dix minutes plus tard (68e). Au pire des moments, Wilfried Gnonto écopait d’un carton rouge après un second avertissement, et laissait ses partenaires à dix pour la fin de la rencontre (81e).

La suite après cette publicité

Les Allemands profitaient de cette supériorité numérique, et Nelson Weiper infligeaient un véritable coup de poignard aux Gli Azzurrini à quelques instants du coup de sifflet final (87e). Mais alors que tout semblait perdu pour les Transalpins après une nouvelle expulsion, celle de de Mattia Zanotti (90e), Giuseppe Ambrosino égalisait au bout du temps additionnel (90e+6) d’un sublime coup-franc dans une fin de match dingue, emmenant les deux équipes en prolongations. Comme c’était prévisible, l’Allemagne monopolisait le ballon, sans parvenir à l’envoyer au fond des filets de Sebastiano Desplanches. Jusqu’à un éclair de Merlin Rohl, qui permettait aux siens de bénéficier d’un avantage cette fois-ci définitif (117e). C’est donc l’Allemagne qui se hisse en demi-finale, et qui affrontera la France mecredi prochain, dans la Košická futbalová aréna. L’autre match du dernier carré opposera l’Angleterre aux Pays-Bas, le même jour.