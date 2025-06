PSG : Nasser Al-Khelaïfi réagit à l’arrivée de Kevin Durant en tant qu’actionnaire

En août 2024, les médias annonçaient que le basketteur américain Kevin Durant était devenu actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, via la société Boardroom Sports Holding, LLC, comme l’est déjà la société Arctos Partners. Quelques mois plus tard, le double champion NBA et quadruple champion olympique a finalement renforcé son partenariat avec les champions d’Europe en acquérant 1% du club de la capitale. Présent ce week-end au Fanatics Fest, un événement sportif organisé à New York, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a ainsi profité de l’occasion pour revenir sur l’investissement de la star NBA.

La suite après cette publicité

«Kevin arrive dans ce sport en tant que combattant, en tant que légende. C’est un honneur de l’avoir comme partenaire au PSG. Et bien sûr, vous savez, il peut nous apporter une grande valeur. Ce n’est pas seulement une question de business, mais aussi de mentalité, de côté sportif. Nous connaissons le sport, et comme Kevin et Michael (Jordan) l’ont mentionné, c’est une question de discipline, de ne jamais abandonner, mais aussi, et surtout, de plaisir. C’est une question de passion. Ce n’est pas une punition, ce n’est pas du travail. Vous savez, nous le faisons avec amour. Je me dis que le jour où je n’aimerai plus ce que je fais, j’arrêterai. Et c’est ça, passer du bon temps. Et bien sûr, dans le sport, on perd, on gagne. On souffre quand on perd, et c’est douloureux quand on perd, mais c’est ça, ne jamais oublier. C’est ça, le sport: grandir, s’améliorer. Je suis honoré d’avoir Kevin comme partenaire… nous savons qu’il nous sera d’une grande aide. Merci de nous avoir fait confiance», a ainsi déclaré NAK.