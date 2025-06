Gérald Baticle prolonge avec l’équipe de France Espoirs

C’est officiel ! Gérald Baticle, le sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, poursuivra sa mission pour les deux prochaines saisons. Ce vendredi, la Fédération Français de Football a, en effet, annoncé la prolongation de son sélectionneur jusqu’en juillet 2027. «Je suis très fier et honoré de poursuivre ma mission en tant que sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs. Je remercie la Fédération et son président pour cette marque de confiance, et c’est avec beaucoup d’envie et une grande détermination que nous aborderons ces deux prochaines années», a d’ailleurs déclaré l’intéressé.

Actuellement en Slovaquie pour disputer la phase finale de l’Euro 2025, Baticle va donc continuer l’aventure à la tête des Bleuets. Une nouvelle également saluée par Philippe Diallo, président de la FFF : «nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Gérald Baticle pour les deux prochaines saisons. Il avait pour objectif de se qualifier pour l’Euro 2025 et de permettre à nos meilleurs jeunes de franchir un palier pour pouvoir prétendre à rejoindre les Bleus. Il a parfaitement accompli ses missions. Nous souhaitons donc travailler dans la continuité avec une ambition similaire lors de la prochaine campagne de qualifications qui devra nous mener à l’Euro 2027».