Euro Espoirs 2025 : les Bleuets renversent le Danemark et rejoignent le dernier carré !

Après les qualifications de l’Angleterre (3-1 contre l’Espagne) et des Pays-Bas (1-0 contre le Portugal), les quarts de finale de l’Euro Espoirs 2025 se poursuivaient ce dimanche avec un choc entre le Danemark et l’équipe de France. Au Tatran Stadion de Presov, les hommes de Gérald Baticle s’articulaient en 4-3-3 avec Lemaréchal, Tel et Odobert en attaque. Double buteur contre la Pologne, Cissé débutait lui dans l’entrejeu aux côtés d’Agoumé et Lepenant alors que Lukeba et Matsima formaient la charnière centrale. En face, les Danois se présentaient en 4-2-3-1, munis d’un quatuor offensif Fraulo-Jensen-Osula-Bischoff.

Inspirés en début de rencontre, les Bleuets ne tardaient pas à s’illustrer. Sur un centre de Lepenant, Tel reprenait plein axe du droit à l’entrée des six mètres mais le gardien danois Jungdal détournait du tibia droit sur sa ligne (10e). Tout proche de craquer sur la première réelle occasion française, le Danemark allait finalement réagir dans la foulée. À plus de vingt mètres plein axe, Noah Nartey décochait d’abord une splendide frappe qui venait s’écraser sur la barre transversale de Restes (16e) avant que Bischoff ne donne l’avantage aux Scandinaves dans la foulée… Profitant d’une transmission approximative de Lemaréchal, le joueur de Bröndby se saisissait du cuir et ouvrait le score d’une reprise lumineuse du droit (0-1, 18e).

Les Bleuets miraculés

Sonnés mais loin d’être résignés, les Bleuets repartaient à l’attaque et manquaient de peu l’égalisation sur une frappe de Djaoui Cissé, flirtant avec le poteau danois (24e). Une domination qui n’était toujours pas récompensée sur la nouvelle tentative de Tel. Après un renvoi en cloche, le buteur de Tottenham voyait sa reprise de volée détournée par un réflexe admirable de Jungdal (38e). À force de pousser, l’équipe de France trouvait finalement la faille juste avant la pause. Très actif au cours du premier acte, Cissé mystifiait Thomas Kristensen avec un crochet du droit et concluait d’un tir à ras de terre du gauche (1-1, 44e). Dos à dos à la pause, les deux sélections revenaient avec les mêmes intentions offensives au retour des vestiaires et le Danemark piquait à nouveau…

Sur un centre de Bischoff, Sörensen, en vrai renard des surfaces, se montrait plus vif et trompait Restes aux six mètres (1-2, 52e). Gênés par le pressing danois, les Bleuets subissaient et Gaaei passait tout proche du break (58e). Dans la dernière demi-heure, la France pensait revenir par l’intermédiaire de Tel mais l’arbitre de la rencontre, après visionnage de la VAR, signalait un hors-jeu de Lepenant et annulait le but tricolore (70e). Après les entrées en jeu de Barry, Magassa et Abline, les Bleuets allaient finalement totalement revenir. D’abord grâce à Quentin Merlin, auteur d’une superbe frappe à près de vingt-cinq mètres (2-2, 84e) avant que Mathys Tel n’offre la qualification aux siens quelques secondes plus tard d’un bel enroulé du droit, petit filet opposé (3-2, 85e). En demi-finale, pour la première fois depuis 2019, la bande à Gérald Baticle défiera soit l’Italie, soit l’Allemagne, qui s’affrontent ce dimanche soir à partir de 21 heures.