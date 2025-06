Euro U21 : Quentin Merlin revient sur son but fou et félicite le caractère des Bleuets

Soir de fête pour l’équipe de France U21. Menée deux fois par le Danemark, l’équipe de Gérald Baticle s’est finalement imposé 3-2 avec une fin de match renversante. Avec des buts de Quentin Merlin (84e) et Mathys Tel (85e) en fin de match, les Bleuets ont su renverser une situation désespérée comme en phase de poules contre la Géorgie. Une fin de rencontre folle et un état d’esprit admirable loué par Quentin Merlin à la fin de la rencontre. Le latéral gauche de l’Olympique de Marseille a raconté son but et valorisé le caractère de son équipe.

«Au début, je voulais frapper du pied droit. Quand j’ai vu que j’avais de l’espace, je me suis remis sur mon gauche et j’ai vu un angle de frappe "tout droit" (sourire). C’est une situation sur laquelle je travaille à l’entraînement. J’adore être comme ça, dans le cœur du jeu. Contre la Gérogie, c’est Johann qui avait égalisé. Aujourd’hui, c’est moi. Être leader, c’est aussi être décisif. On a un peu plus d’expérience par rapport à certains, mais tout le monde a pris en maturité. On voit par exemple Djaoui Cissé qui est plus jeune mais très performant. Cela crée une belle alchimie au sein du groupe» a-t-il ainsi confié.